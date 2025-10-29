J1Ê¡²¬¤Ï28Æü¡¢¼¯»ùÅç¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤ÎMFÊ¡ÅçÏÂµ£¡Ê18¡Ë¤¬Íèµ¨²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤Ç162¥»¥ó¥Á¡¢61¥­¥í¤È¾®ÊÁ¤Ê¤¬¤é¡¢¹ª¤ß¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÈË­ÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤ÇÃæÈ×¤ÎÊ£¿ô¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤¹¡£º£²Æ¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤ÏÆ±¹»¤Î½éÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£º£Ç¯3·î¤ËU¡Ý18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ç¯ÂåÊÌÂåÉ½¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡Åç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿