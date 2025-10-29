高校野球の秋季九州大会（第157回九州大会）は28日、宮崎市のひなたサンマリンスタジアム宮崎などで準々決勝4試合が行われ、九州国際大付（福岡）が長崎西に5−0で快勝して4強入りした。春秋連覇を目指す神村学園（鹿児島）は今夏の全国選手権大会を制した沖縄尚学を4−1で破った。長崎日大は小林西（宮崎）を4−1で破り、2022年秋以来の準決勝進出。熊本工は日本ウェルネス（沖縄）に6−1で逆転勝ちして16年秋以来の準決勝に進