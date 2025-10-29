¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¾ðÊó¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢´ôÉì¸©ÇòÀîÂ¼¤Ç10·î28Æü¡¢ÎÄÍ§²ñ¤ä·Ù»¡¤¬Ìë´Ö¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·±Îý¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£28Æü¤Î·±Îý¤ÏÆü¤¬ÄÀ¤ó¤À¸á¸å6»þ¤«¤éÇòÀîÂ¼¤Î»³¤¢¤¤¤Ë¤¢¤ëËÒÃÏ¶è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¤Û¤«·Ù»¡¤ÈÂ¼¤Î¿¦°÷¤¢¤ï¤»¤Æ25¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìë´Ö¤Ë¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤¬½ÐË×¤·¤¿ÁÛÄê¤Ç¡¢Â¼¤Î¿¦°÷¤¬½»¿Í¤òÈòÆñ¤µ¤»¤ëÃæ¡¢ÎÄÍ§²ñ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È·Ù»¡´±¤¬¾ÈÌÀ¤äÇúÃÝ¡¢ÌÏµ¼½Æ¤ò»È¤Ã¤Æ¶î½ü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Î¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·