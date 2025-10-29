ニューヨーク証券取引所【ニューヨーク共同】28日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は4営業日続伸し、前日比161.78ドル高の4万7706.37ドルと終値の最高値を3営業日連続で更新して取引を終えた。米中の貿易摩擦に対する懸念の後退や、米利下げ観測を背景に買い注文が膨らんだ。米国が合成麻薬フェンタニルの流入を理由に中国に課している追加関税を巡り、30日の米中首脳会談で最大10％の引き下げに合意する可能性があ