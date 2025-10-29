◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第３戦阪神１―２ソフトバンク（２８日・甲子園）▼７度目の最優秀防御率対決先発の才木（神）、モイネロ（ソ）はともに最優秀防御率投手。シリーズで最優秀防御率投手の先発投げ合いは、２３年〈６〉戦の村上（神）、山本（オ）以来、７度目。この日は才木が●、モイネロ○となったが、セの先発が３勝２敗（勝敗なし２）、パが２勝２敗（勝敗なし３）と、２３年〈１〉戦の村上まではセ投手が