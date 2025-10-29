◆米大リーグワールドシリーズ第４戦ドジャース―ブルージェイズ（２８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２８日（日本時間２９日午前９時８分開始予定）、２勝１敗でリードしたワールドシリーズ第４戦の本拠地・ブルージェイズ戦のスタメンに「１番・投手」で名を連ねた。投げてはポストシーズン３登板連続の白星、打っては２試合連続弾に期待がかかる。前日２