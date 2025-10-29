ウクライナ・キーウのスーパーに陳列された日本酒を見る日本の代表団のメンバー＝28日（共同）【キーウ共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナの農業や食品産業の復興に向け、日本の農林水産省と日本企業7社の代表が28日、首都キーウを訪問した。市場調査や現地政府、企業関係者との交流が目的。日本政府は官民連携で支援を加速し、企業進出も進める考えだ。ウクライナは農業が盛んで、侵攻前は欧州の穀倉と呼ばれた。日本は、