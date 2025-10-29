（metamorworks / PIXTA）秋が訪れ、学校でも塾でも「受験モード」のピリッとした空気が流れ始めている。最終学年の生徒たちは本格的に問題演習に勤しみ、その下の学年は「来年は自分も……」と焦りを覚えていることだろう。しかし、いざ「受験勉強」を始めようとしてみても、何から手をつければよいかわからない。独学で東大に合格したOverfocus代表の神田直樹氏が強く勧めるのは、まず「合格体験記」を読みまくること。本人は受