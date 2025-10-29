地球上の生き物の中で、人間ほど高度に知能が発達し、「心」を持つ動物は他に存在しない。なぜ人間だけがここまで高度な発達を遂げることができたのか。脳科学の第一人者が、脳の不思議に迫る。※本稿は、津田一郎『脳から心が生まれる秘密』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。心を宿しているのは地球上で人間だけこの地球上で、おそらく心と呼べるものを持っているのは人間だけです。ある程度の知能のある動物なら、