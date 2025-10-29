ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が、花巻東を訪問。ドラフト1位指名したスタンフォード大・佐々木の父で、同校野球部の洋監督に指名あいさつを行った。城島CBOは約45分間の話し合い後に報道陣に対応。「うちに縁があれば、（王）会長の寿命は10年延びると思います。日本ではうちが一番彼が輝ける球団だと自負している」とラブコールを送った。一方で佐々木監督、本人も1位指名に驚いていたと説