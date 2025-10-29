「新馬戦」（１１月２日、東京）来春の牝馬クラシックを意識させる好素材がベールを脱ぐ。日曜東京４Ｒ（牝馬限定・芝１６００メートル）でデビューするモートンアイランド（牝２歳、父モーリス、美浦・手塚久）は、母が豪Ｇ１で４勝の名牝モシーン。半姉にマイル重賞３勝のプリモシーン、全兄に２４年プリンシパルＳ覇者ダノンエアズロックがいる筋金入りの良血だ。２２日の美浦Ｗで６Ｆ８５秒６−３７秒５−１１秒７をマー