「天皇賞（秋）・Ｇ１」（１１月２日、東京）ホウオウビスケッツが毎日王冠２着からの巻き返しへ、準備は万全だ。これまでＧ１の舞台には４度挑戦し、最高は昨年の天皇賞・秋の３着。精神面の成長が著しく、ここに来て完成の域に入ってきた今ならチャンスは十分。充実の５歳秋。今年こそ厚い壁を突破してみせる。昨年の３着馬ホウオウビスケッツが虎視たんたんとＧ１初制覇を狙っている。前々走の札幌記念は１番人気で７着に