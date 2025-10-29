°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô½Ð¿È¤Ç¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ¼·´§¤¬28Æü¡¢¥¿¥¤¥È¥ëËÉ±Ò¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤ó¤À²¦ºÂÀï¤ÎÂè5¶É¤ËÇÔ¤ì¡¢¡ÖÏ»´§¡×¤Ë¸åÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£2¾¡2ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿²¦ºÂÀï¤ÎÂè¸Þ¶É¤Ç¡¢Æ£°æ¼·´§(23)¤ÏµîÇ¯¤Î±Ã²¦Àï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Æ±³ØÇ¯¤ÎÄ©Àï¼Ô¡¦°ËÆ£¾¢±Ã²¦(23)¤Ë97¼ê¤ÇÇÔ¤ì¡¢²¦ºÂ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼º¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ£°æÁïÂÀ¼·´§¡§¡ÖÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ½ªÈ×Àï¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼ÂÎÏÉÔÂ­¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¡×ÃÏ¸µ¡¦À¥¸Í»Ô¤Ç