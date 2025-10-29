「新馬戦」（１１月２日、京都）日曜の京都５Ｒ（芝１６００メートル）でデビューするアクアアイ（牝２歳、父ドレフォン、母アドマイヤセプター、栗東・四位）。母系からダイナカール、エアグルーヴとオークス母子制覇の血を継ぎ、祖母も０３、０４年のエリザベス女王杯を連覇したアドマイヤグルーヴと華やかな血統背景。ここまで坂路主体で調教を進め、１週前追いは栗東坂路で４Ｆ５４秒４−１２秒３をマークした。四位師は