たわわに実ったミカンを収穫する来園者＝２４日、津久井浜観光農園横須賀市南部の山裾に広がる津久井浜観光農園（同市津久井）のミカン狩りが始まった。秋の気配が深まる中、来園者はたわわに実ったお気に入りの実を選んでいた。１１月３０日まで。甘みと酸味のバランスが良いとされ、人気が高い津久井浜のミカン。１５軒が入る「みかん狩り組合」の小林大晃組合長（３４）によると、今年は夏の少雨の影響で例年より小ぶりだが