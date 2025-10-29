NLCSでMVP…トロフィーに乗せた感謝の言葉米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に6-5でサヨナラ勝ちし、通算2勝1敗とした。フレディ・フリーマン内野手がサヨナラ本塁打を放ち、延長18回の死闘を制した。チームリーダーのムーキー・ベッツ内野手は、チームに一体感を生んだ大谷翔平投手のある行動を絶賛している。ドジャースの地元局「NBCロサンゼル