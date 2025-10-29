Â¾¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò°ìÅÙ¤Ê¤é¤º²¿ÅÙ¤â´Ö°ã¤¨¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê¼ºÎé¤À¡£Åê¹Æ¤ò´ó¤»¤¿50Âå½÷À­¤Ï¡¢20Ç¯´Ö¶Ð¤á¤¿²ñ¼Ò¤Î¡ÖÄ¾Â°¤Î¾å»Ê¡×¤«¤é¼õ¤±¤¿»ÅÂÇ¤Á¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¡£¡Ö»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¸Æ¤Ó¡¢»ä¤âÆ±Î½¤âËè²ó»ØÅ¦¤·¤Æ¤âÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²ñµÄ¤Î»þ¤Ç¤âÊ¿µ¤¤Ç¸Æ¤Ó¡¢¼þ¤ê¤«¤é¤Ï¼º¾Ð¤µ¤ì¤ë»ÏËö¡×»ö¤¢¤ë¤´¤È¤ËÉô²¼¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó´Ö°ã¤¨¤ë¤Î¤Ï¤½¤½¤Ã¤«¤·¤¤¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£²Ã¤¨¤Æ½÷À­¤¬¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¾×·âÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤ò°Ê