神戸メリケンパークにて、2025年10月31日(金)から11月3日(月祝)にかけて開催される「メリケンわんだーパーク2025秋」は、多様なコンテンツが展開される大型イベントである。特に注目すべきは、初開催となる「メリケン市場」でのヴィンテージカー展示であり、自動車・バイク愛好者にとって見逃せない機会となる。このイベントは入場無料で、家族や友人と共に一日中楽しめる内容が企画されている。