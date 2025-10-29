ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ、４９）が２８日、ドラフト１位で指名した米スタンフォード大・佐々木麟太郎内野手の父で、花巻東（岩手）の洋監督（５０）に指名あいさつを行った。岩手・花巻市内の同校で、約５０分、佐々木監督と話し合った城島ＣＢＯ。球団の熱意を示した中で、親子とも予想していなかった指名だったと会談の一端を明かした。「まさか、１位で指名されるとはお父さんも麟