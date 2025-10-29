腎臓の機能をどれだけ長くキープできるかによって、人生後半の充実度が決まると言ってもいい（写真：superbeststock／PIXTA）【イラストで見る】臓器100年時代を生き抜くための腎臓ケア幼少時、「塩分を摂りすぎると腎臓によくない」というような話は、親や大人たちからよく聞かされていた。食事の席で塩や醤油を料理にかけるたび、「かけすぎだ」と叱られたりもしたものだ。もう何十年も昔の話ではあるが、同じような経験を持つ方