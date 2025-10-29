きょう２９日（水）は、大陸からの高気圧が日本海へと移動する見込みです。西日本はこの高気圧に覆われて、晴れるでしょう。東日本もおおむね晴れますが、関東は高気圧の縁にあたるため、沿岸部を中心に上層雲が広がりやすく、日ざしが少なくなる時間もありそうです。北海道の雪と風は午後になると次第に収まる見込みです。予想最高気温は西日本から東日本は２０度前後の所が多いでしょう。日ざしの下では暖かさを感じられそうです