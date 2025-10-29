¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ï28Æü¡¢³«È¯»ñ¶â¤ò½¸¤á¤ä¤¹¤¤±ÄÍø´ë¶È¤òÃæ³Ë¤ËÃÖ¤¯ÁÈ¿¥ºÆÊÔ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÊÆ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤¬É®Æ¬³ô¼ç¤È¤Ê¤ê¡¢Äó·È´Ø·¸¤ò2032Ç¯¤Þ¤Ç±äÄ¹¤¹¤ë¡£