元HKT48でタレントの田中美久（24）が28日、自身のインスタグラムを更新。日本テレビ系連続ドラマ「良いこと悪いこと」（土曜午後9時）で共演している新木優子（31）との2ショットを公開した。「新木優子さん」と題し、「空き時間は楽しく色んなお話してます仲良くなれて嬉しいですカメラで写真も撮ってくれたり色んなことをお姉ちゃんみたいに接して下さり、その優しさに変に緊張していた時間もほぐれました大好きです」と