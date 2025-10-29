今日29日は高気圧に覆われ、広い範囲で晴れる見込み。ただ、上空の寒気が残るため、北海道の日本海側は昼頃まで雪の降る所がありそう。気温は平年並みか低い所が多く、関東から北は昼間もヒンヤリ。広く晴天空気乾燥今日29日は、西高東低の気圧配置が次第に緩み、移動性の高気圧に覆われる見込みです。広い範囲で晴れて、北日本を中心とした強い風も収まってくるでしょう。九州から関東は広い範囲で晴れて、日中は湿度が30〜40%