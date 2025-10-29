巨人に育成１位で指名された冨重英二郎投手（２４）が２８日、杉内投手チーフコーチばりのエース左腕を目指すことを誓った。所属するＢＣ神奈川の球団事務所で指名あいさつを受けた最速１５１キロ左腕は「杉内さんのような、真っすぐを軸にスライダー、チェンジアップを左右に投げられるような投手になりたい」と意気込んだ。投手ながら５０メートル６秒０と俊足。高い身体能力も武器で「自分の長所は足の速さだったり、瞬発力の