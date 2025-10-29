NY株式28日（NY時間16:20）（日本時間05:20） ダウ平均47706.37（+161.78+0.34%） S＆P5006890.88（+15.72+0.23%） ナスダック23827.50（+190.04+0.80%） CME日経平均先物50770（大証終比：+310+0.61%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は４日続伸し最高値更新を続けている。前日は米中協議進展への期待で米株式市場は３つの主要株価指数が最高値を更新したが、本日も堅調な動き。 明