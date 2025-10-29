NY¸¶ÌýÀèÊª12·î¸Â¡ÊWTI¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë 1¥Ð¥ì¥ë¡á60.15¡Ê-1.16-1.89%¡Ë ÀÐÌýÍ¢½Ð¹ñµ¡¹½¡Ê£Ï£Ð£Å£Ã¡Ë¥×¥é¥¹¤Î¼çÍ×£¸¥«¹ñ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñ¹ç¤ò¹µ¤¨¤Æ¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÄÉ²ÃÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤Æ¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤ÎÇã¤¤¼ê¤¬°ìÃÊ¤È¸ÂÄê¤µ¤ì¡¢³ä°Â´¶¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Áê¾ì¤ò°µÇ÷¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¹ñ±ÄÀÐÌý²ñ¼Ò¤¬¥í¥·¥¢¶ËÅì»º¤Î£Å£Ó£Ð£Ï¸¶Ìý¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¹ØÆþ¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆÈÎ©·ÏÀÐÌý²ñ¼Ò¥Æ¥£ー¥Ý¥Ã¥È¤Î°ì³Ñ