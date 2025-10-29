NY¶âÀèÊª12 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á3983.10¡Ê-36.60-0.91%¡Ë ¶â£±£²·î¸Â¤ÏÂ³Íî¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢²¡¤·ÌÜ¤òÇã¤ï¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ÊÆÃæ¤ÎÄÌ¾¦¹ç°Õ¸«ÄÌ¤·¤ò¼õ¤±¤ÆÇä¤êÍ¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢²¼¤²Éý¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¬¡¢²¼¤²°ìÉþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤ÎÄã²¼¤ä¥É¥ë°Â¤ò¼õ¤±¤Æ²¼¤²Éý¤ò½Ì¾®¤·¤¿¡£ MINKABU PRESS