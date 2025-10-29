DeNA¤Ï28Æü¡¢ÀÐ°æÂöÏ¯Ìî¼ê¥³¡¼¥Á¡Ê55¡Ë¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¿Í¤«¤é¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¼õÍý¤·¤¿¡£88Ç¯¤Ë²£ÉÍÂçÍÎ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ë¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÆþÃÄ¡£¸½Ìò»þÂå¤ÏÄÌ»»2432°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢98Ç¯¤Î38Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÆüËÜ°ì¤Î¼ç¼´¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹­Åç¤Ç12Ç¯¤Ë¸½Ìò°úÂà¸å¡¢¹­Åç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢µð¿Í¤Î¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£22Ç¯¤Ë1·³Ìî¼êÁí¹ç¥³¡¼¥Á¤È¤·¤Æ¸ÅÁãÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï26Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¤¿»°±ºÂçÊåÁ°´ÆÆÄ¤ò»Ù¤¨¡¢27Æü