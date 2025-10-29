楽天からドラフト6位指名を受けた王子の最速151キロ右腕、九谷が、愛知県内の同社で指名あいさつを受け「ストレートと変化球のコンビネーション。タフさが自分のアピールポイント」と力を込めた。激動の一年だった。昨季までの3年間は社会人クラブチームの「矢場とんブースターズ」に所属。ホールスタッフとして勤務する傍ら野球を続けた。「（プロは）夢には思っていたけど、正直行けないだろうな」としていたが、王子移籍1年