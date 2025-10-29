µð¿Í¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È5°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿²­ÆìÅÅÎÏ¤ÎÆâÌî¼ê¡¦¾®ÉÍ¤¬¡¢²­Æì¸©±ºÅº»Ô¤ÎÆ±¼Ò¤Ç»ØÌ¾¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¼õ¤±¤¿¡£Æ±¼Ò¤«¤é¤Ï21Ç¯¤Ö¤ê¤Î»ØÌ¾¤Ç¡Ö²­Æì¤òÌÀ¤ë¤¯¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£ÂÐÀï¤·¤¿¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦µÜ¾ë¤òµó¤²¤¿¡£Ãæ³Ø»þÂå¤Ë½êÂ°¤·¤¿µ¹ÌîÏÑ¥Ý¥Ë¡¼¥º¤Þ¤Ç10Ç¯´Ö¡¢¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿Æ±³ØÇ¯¤Î¡ÈÍÄ¤Ê¤¸¤ß¡É¤Ç¡ÖÂÐÀï¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤ì¤Ð³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®Ë¾¡£¥É¥é¥Õ¥ÈÅöÆü¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤È