¥í¥Ã¥Æ¤Ï28Æü¡¢º£µ¨1¡¦2·³Åý³ç¥³¡¼¥Á·ó1¡¦2·³Åý³ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¸÷»³±ÑÏÂ»á¡Ê59¡Ë¤¬¡¢1·³¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á·ó¥Á¡¼¥Õ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸÷»³»á¤Ï¡Ö¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÉôÌç¤òÎ©¤ÆÄ¾¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï¶áÅ´¡¢ÃæÆü¡¢µð¿Í¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¡£°úÂà¸å¤ÏÀ¾Éð¡¢DeNA¡¢³ÚÅ·¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼