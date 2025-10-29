阪神からドラフト５位指名された能登嵩都（しゅうと）投手（２４）＝オイシックス＝が２８日、新潟市内で指名あいさつを受けた。丸刈りがトレードマークで「くりまんじゅう」が愛称。今季イースタン４冠の右腕は自己流のスタイルを貫き、先発投手にとっての栄誉である最多勝のタイトル獲得を目指す。能登は引き締まった表情で未来を見据えた。スカウト陣からあいさつを受け、「来年から阪神タイガースで勝負できるんだなって実