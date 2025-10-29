ÆüËÜ¡½¥Î¥ë¥¦¥§¡¼Á°È¾¡¢¶¥¤ê¹ç¤¦ÉÍÌî¡Ê±¦¡Ë¡á¥é¥ê¥Í¥¢¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥é¥ê¥Í¥¢¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼½÷»Ò¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ï28Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥é¥ê¥Í¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡Ö¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ÂåÉ½¤Ë0¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÏÁ°È¾¤ËÂ®¹¶¤òÍá¤Ó¤ÆÀèÀ©¤µ¤ì¡¢¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤â¼ºÅÀ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹¶Àª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÜÂô¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤ë¤Ê¤É¡¢ÌµÆÀÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯3·î¤Î½÷»Ò