兵庫県加古川市にある墓石店「お墓の山石」の社長と従業員からなる“ガテン系音楽ユニット”ＴあんどＴが、ＮＡＣＫ５「森田健作青春もぎたて朝一番！」（日曜、前６・３０）にゲスト出演したことが２８日、分かった。１１月１６日放送予定。ＴあんどＴの２人が首都圏のラジオ番組に出演するのは初、番組ＭＣの森田健作、酒井法子と共演を果たした。ＴあんどＴは、６２歳の「Ｔｏｓｈｉ君」こと同社の山本俊之社長と、５１歳