秦野警察署（資料写真）コンビニ強盗事件の容疑者を説得し、逮捕に協力したとして、秦野署は農業法人経営の佐野晃一さん（４４）＝松田町＝に感謝状を贈った。佐野さんは「最初は訓練かと思った。正直に言うと怖かったが、（早期解決に）貢献できてよかった」と振り返った。佐野さんによると、１４日午前、普段立ち寄るコンビニに入店した際に、「助けて」と泣き叫んできた店員が強盗に遭ったと告げ、「あの人が犯人」とまだ駐