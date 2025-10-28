昌騰有限会社は、カー用品ブランドMAXWINより、純正ミラー交換型デジタルインナーミラー『MDR-G1011』を発売した。 同製品は、10.88インチIPS液晶に加え、60fpsの高画質リアカメラ、GPS、STARVISセンサー、HDR/WDR機能などを搭載し、前後同時録画や駐車監視にも対応。リア映像のズーム表示や自動明るさ調整などにより、初めてのユーザーでも違和感なく使用できる点が特長だ。600