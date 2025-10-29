◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第３戦阪神１―２ソフトバンク（２８日・甲子園）「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５」は甲子園で第３戦が行われ、ソフトバンクが阪神に逆転勝ちし、２勝１敗とした。７イニングで得点圏に走者を背負い、守備でも２失策１捕逸。ピンチの連続だったが、先発のリバン・モイネロ投手（２９）が、阪神・才木浩人投手（２６）とのセ、パの最優秀防御率対決で６回１失点と力投した。７回からはリリーフ陣