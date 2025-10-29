巨人は２８日、ＧタウンとＧ球場室内練習場で２９日から行う秋季キャンプのメンバーを発表した。９時からＧタウン、午後はＧ球場室内で練習する午前組は西舘、横川、大城卓、石塚、泉口、中山ら２８人。午前はＧ球場室内、午後１時３０分からＧタウンで練習する午後組は赤星、高梨、増田陸ら４２人。初日の全体集合のみ参加で３０日以降は一任される自主調整組は田中将、山崎、戸郷、中川、坂本、丸らベテラン主力１３人。侍ジ