ワールドシリーズ第3戦米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地ロサンゼルスでブルージェイズとのワールドシリーズ第3戦に臨み、延長18回にフリーマンの一発で6-5のサヨナラ勝ちを収めた。この大熱戦に巻き込まれ、悲痛な声を挙げたのが大谷の元チームメートで、タレントの杉谷拳士。スタンドで見せた表情にファンから「選手よりも疲れてそう」「流石の顔芸」と心配の声が並んだ。ドジャースタジアムのスタンド