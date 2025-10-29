¡ÖÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¡¢Ë¡Âç£±£°¡Ý£±ÅìÂç¡×¡Ê£²£¸Æü¡¢¿ÀµÜµå¾ì¡ËÂè£·½µ¤Î£³²óÀï£±»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ë¡Âç¤¬ÅìÂç¤ò²¼¤·¤Æ¾¡¤ÁÅÀ£³¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢£·¾¡£·ÇÔ£±Ê¬¤Çº£µ¨¤ò½ª¤¨¤¿¡£¿ÀµÜµå¾ì¤ËÂè°ìÊâ¤ò¹ï¤ó¤À¡£ºå¿À¡¦À¾½ãÌðÅê¼ê¤ò·»¤Ë»ý¤ÄË¡Âç¡¦À¾Î¿Ìð³°Ìî¼ê¡Ê£³Ç¯¡¦¹­ÎÍ¡Ë¤¬½éÀèÈ¯¤Ç½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡££²¡Ý£°¤ÎÆó²ó£±»àÆóÎÝ¤ÇÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¡¢»°Í·´Ö¤òÇË¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï½é°ÂÂÇ¤Ï¹¥µ¡¤ò³ÈÂç¤¹¤ë°ìÂÇ¡£»Í²óÀèÆ¬¤Ç¤Ï°ìÎÝ¤Ø¥Ø¥Ã¥É¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤·