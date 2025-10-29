ロッテからドラフト３位で指名された奥村頼人投手（１８）＝横浜＝が２８日、横浜市内の同校で榎康弘アマスカウトディレクター、中川隆治スカウトの指名挨拶を受けた。高校時代はエースで４番を務めた逸材は、プロでも将来的な二刀流の夢を描いた。「まずはピッチャーとしてっていうことは言ってますけど、実績を残していって、余裕ができたら両方できるように、準備もしてるので。できる限りの可能性は自分で求めていきたいと