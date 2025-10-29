俳優の北川景子（３９）が２８日、都内で行われた主演映画「ナイトフラワー」（１１月２８日公開）の完成披露試写会に森田望智（２９）、ＳｎｏｗＭａｎ・佐久間大介（３３）、ＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲ・渋谷龍太（３８）、田中麗奈（４５）、内田英治監督（５４）らと登場した。北川は背中が大きく開いたタイトな黒のドレスで登場。「親子の愛や友情、家族などいろんな愛の形が描かれている。愛の力が人間を突き動かして、