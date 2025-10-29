ＳｎｏｗＭａｎ・佐久間大介（３３）が２８日、都内で行われた映画「ナイトフラワー」（１１月２８日公開）の完成披露試写会に北川景子（３９）、森田望智（２９）、ＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲ・渋谷龍太（３８）、田中麗奈（４５）、内田英治監督（５４）らと登場した。佐久間はトレードマークのピンクヘアーを封印して撮影に臨んだ。「皆さんがどんな感想を持ってくれるのか」と反応が待ち遠しい様子だった。映画では昨年