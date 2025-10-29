アフリカ東部のケニアで28日、小型機が墜落し、外国人観光客とケニア人のパイロット、合わせて11人が死亡しました。ケニア民間航空局によりますと、インド洋沿岸のリゾートからマサイマラ国立保護区に向かっていた小型機が28日、森林地帯に墜落しました。この事故で、観光で現地を訪れていたハンガリー人8人とドイツ人2人、ケニア人のパイロット1人の合わせて11人が死亡しました。運航していたモンバサ・エア・サファリ社は「深い