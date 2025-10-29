È¡´Û»Ô¤Ç¥Ð¥Ö¥ë´ü¤Ë·úÀß¤µ¤ì¸½ºß¤ÏÇÑÔÒ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µì¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹âÀ¸¤Ê¤É¾¯Ç¯7¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·úÊª¤Ç¤Ïº£·î3Æü¡¢ÉÔ¿³²Ð¤È¤ß¤é¤ì¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È¡´Û»Ô¤ä»¥ËÚ»Ô¤Ê¤É¤Ë½»¤àÃæ¹âÀ¸¤Ê¤É14ºÐ¤«¤é19ºÐ¤Î¾¯Ç¯7¿Í¤Ç¤¹¡£¾¯Ç¯¤é7¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤Î¾å¡¢º£·î3Æü¸áÁ°3»þ10Ê¬¤´¤í¤«¤é¸áÁ°4»þ15Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢È¡´Û»ÔÇðÌîÄ®¤Ë¤¢¤ëµì·Ã»³¥â¥ó¥Æ¥í&