「大相撲九州場所」（１１月９日初日、福岡国際センター）横綱豊昇龍（２６）＝立浪＝が２８日、福岡市役所と福岡県庁を横綱大の里（二所ノ関）、九州場所担当部長の浅香山親方（元大関魁皇）と表敬訪問。持ち味の愛想の良さで雰囲気を盛り上げた。“福岡グルメ”への愛着を示し、好物パワーで新弟子検査を受けた思い出の場所で通算３度目、横綱昇進後初優勝を誓った。人懐っこい笑顔が、硬い雰囲気の県庁を和ませた。豊昇龍