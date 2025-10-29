子どもが通う園や学校関係でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、園や学校にまつわるお悩み等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、園や学校に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。 登校時にハブられている娘を見てショック…同級生トラブル、親としてどうする？ ©ママリ 長女＋女の子3人で登校する日が続いてい