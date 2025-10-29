巨人ドラフト５位指名の沖縄電力・小浜佑斗内野手（２４）が２８日、浦添市内の同社で指名あいさつを受けた。右打者では球界屈指となる一塁到達３秒台をマークした快足を誇る“かりゆし超特急”が、内野の定位置争いに割って入る。沖縄の正装「かりゆしウェア」に身を包み「守備力と走力を評価してもらったので、そこは負けないように頑張っていきたい」と決意表明した。ＮＰＢ＋によると、今季の巨人で一塁到達タイムで４秒を