「エリート」と呼ばれる家庭ほど、世間体を気にして問題を隠してしまうことがあります。しかし、家庭内だけで抱え込んだ問題は、やがて取り返しのつかない事態へと発展しかねません。田舎のエリート夫婦が抱えていた問題とは？地元では「エリート一家」…60代夫婦の重い沈黙井上一郎さん（67歳・仮名）と和子さん（67歳・仮名）夫婦。一郎さんは県庁の幹部職員、和子さんは中学校の教師として、それぞれ定年まで勤め上げました。「